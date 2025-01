Moradia: Codhab-DF oferece 178 novos apartamentos em Santa Maria

Para participar, é preciso ter renda familiar mensal entre R$ 1.800 e 12 salários mínimos e realizar a inscrição até às 18h, do dia 1º de março - (crédito: Divulgação/Codhab-DF)

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) traz ótimas notícias para quem busca a casa própria em Santa Maria. Foram abertas as inscrições para manifestação de interesse nos residenciais Safira e Turmalina. Juntos, eles oferecem 178 apartamentos de 42,88 m², com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro.

Para participar, é preciso ter renda familiar mensal entre R$ 1.800 e 12 salários mínimos e realizar a inscrição até às 18h, do dia 1º de março, exclusivamente pelo aplicativo Codhab Cidadão. É importante verificar se o cadastro na Codhab está atualizado para garantir a participação no sorteio.