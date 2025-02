Famílias atingidas por incêndio receberão medidas emergenciais

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou uma série de medidas emergenciais para auxiliar as famílias atingidas pelo incêndio no Recanto das Emas, nesta sexta-feira (21/2). Entre as ações, o governador garantiu a ampliação do cheque moradia, com o repasse de R$ 15 mil para cada família afetada, o auxílio-aluguel, distribuição de cestas básicas e oferta de refeições diárias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

”A gente sente muito com isso que aconteceu, mas já temos os terrenos destinados para essas famílias, e a infraestrutura está em fase final. Além disso, vamos encaminhar para a Câmara Legislativa aprovar em regime de urgência uma ampliação do cheque moradia para essas pessoas que vão ser removidas em situação de dificuldade", afirmou Ibaneis Rocha.

O governador também determinou ao Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz, que apresente o projeto de lei para envio à Câmara Legislativa do DF (CLDF). Ibaneis ressaltou que espera apoio dos deputados, tanto da base aliada quanto da oposição, para garantir a aprovação rápida da medida. “Creio que não serão omissos em relação a esse assunto”, afirmou.

Incêndio

Um incêndio de grandes proporções atingiu cerca de 30 barracos na quadra 406 do Recanto das Emas, na madrugada desta sexta-feira (21/2), por volta de 1h29. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou 10 viaturas para conter as chamas. Cerca de 22 famílias ficaram desabrigadas.

As equipes de socorro encontraram um incêndio de rápida propagação, agravado pela quantidade de materiais combustíveis nas habitações e pela proximidade entre os barracos. As causas do fogo ainda são desconhecidas, e as autoridades seguem investigando o ocorrido.