PRF apreendide 17.500 maços de cigarros sem nota fiscal na BR-040 

Por Roberta Leite*

Na tarde desta quinta-feira (20/2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de 17.500 maços de cigarro transportados sem nota fiscal. A abordagem ocorreu durante uma fiscalização na BR-040, em Cristalina (GO). Avaliada em aproximadamente R$ 160 mil, a carga irregular foi encaminhada à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) para realização dos procedimentos legais.



Com o objetivo de intensificar o combate a crimes fiscais e outras infrações de trânsito, a apreensão faz parte do reforço efetivo da PRF, que já está atuando nas rodovias do Distrito Federal e do Entorno. Com foco na segurança viária e na repressão a ilícitos, tal efetivo será empregado na Operação Carnaval, que se inicia na próxima segunda-feira (24/2).



No momento da abordagem, os policiais rodoviários federais realizaram a verificação da documentação do condutor e da carga transportada, constatando a ausência de nota fiscal. A PRF mantém uma fiscalização rigorosa para coibir esse tipo de crime, uma vez que o transporte irregular de mercadorias compromete a arrecadação tributária e pode estar associado a outras práticas ilícitas.



A presença dos policiais nas rodovias, além de coibir a prática de crimes, busca reduzir os sinistros de trânsito e garantir a segurança dos usuários. Dessa forma, a Operação Carnaval seguirá essa mesma estratégia, reforçando a presença da PRF nos trechos mais movimentados e críticos da região.



*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado