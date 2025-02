PRF realiza Operação Carnaval 2025 no DF e Entorno

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará, na próxima quarta-feira (24/2), a Operação Carnaval 2025, com reforço na fiscalização das rodovias do Distrito Federal e Entorno. A ação seguirá até 6 de março e terá como principal foco o combate à embriaguez ao volante, visando reduzir sinistros e conscientizar os motoristas sobre os riscos dessa conduta.



Em 2024, a PRF registrou três infrações por constatação de embriaguez e nove por recusa ao teste do bafômetro, além de três detenções. No mesmo período de 2023, foram seis constatações, 22 recusas e três detenções.

Os sinistros de trânsito relacionados ao consumo de álcool resultaram em um óbito e um ferido em 2024. No ano anterior, foram sete feridos e nenhuma morte.

O lançamento da operação ocorreu no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, com a presença do ministro Ricardo Lewandowski e do diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira. O diretor destacou que o objetivo da fiscalização é garantir que a população aproveite o Carnaval com segurança e ressaltou a importância da conscientização sobre os riscos de dirigir sob o efeito de álcool.



Etapas

A Operação Carnaval faz parte da Operação Rodovida, iniciada em dezembro, que também incluiu ações de fiscalização e conscientização no Natal e no Ano Novo. Além do combate à embriaguez ao volante, a PRF reforçará a fiscalização de motocicletas e o uso de radares para coibir o excesso de velocidade.

Entre as recomendações para os motoristas estão a manutenção do veículo, o respeito aos limites de velocidade, o uso do cinto de segurança e a proibição do uso de celular ao volante.



*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso