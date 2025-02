Polícia prende morador do Entorno do DF que furtou R$ 1 milhão na Bahia

Um homem morador de Santo Antônio do Descoberto (GO), cidade do Entorno do DF, foi preso pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais da Polícia Civil do Estado da Bahia (Deic/PCBA) por envolvimento em furto milionário a uma joalheria localizada na Barra (BA). O rapaz integrava uma quadrilha especializada voltada a esse tipo de crime e estava escondido em São Paulo, estado onde articulava um furto semelhante, segundo a polícia.

A prisão ocorreu neste sábado (22/2), após uma investigação minuciosa e resultou também na prisão de um comparsa dele, que tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de São Paulo.

O jovem tem passagens por crimes praticados na Bahia, Pará, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Na ocasião do furto na Bahia, em 26 de janeiro, os criminosos levaram 99 joias, o equivalente a R$ 1 milhão. Entre os bens estão anéis, pulseiras e brincos.

De acordo com o delegado à frente do caso, Jean Fiuza, a quadrilha é proveniente de Santo Antônio do Descoberto. “Os criminosos acessavam o interior das joalherias pelos dutos do ar condicionado e depois arrombavam os cofres utilizando ferramentas específicas”, detalhou.

“Por meio de recursos de inteligência e investigação realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Salvador, conseguimos identificar a quadrilha especializada , com atuação em diversos estados do Brasil”, informou o diretor do Deic, delegado Thomas Galdino.”

Durante a operação, os policiais apreenderam materiais destinados a arrombamentos. O segundo envolvido segue foragido.