Aumento das tarifas do transporte no Entorno do DF é suspensa

Ônibus do transporte coletivo na região do Entorno do DF: reajuste da tarifa suspenso - (crédito: SEDF/Divulgação)

O reajuste de 2,91% nas tarifas do transporte público na região do Entorno, que entraria em vigor neste domingo (23/2), foi adiado por órgãos federais.



A decisão foi comunicada pelo Ministério dos Transportes à Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal (SEDF) neste sábado (22/2), após pedidos encaminhados pelos executivos de Goiás e do Distrito Federal (GDF).

A suspensão do aumento tem validade inicial de seis meses e aconteceu após acordo entre Ibaneis Rocha, governador do DF, e Daniel Vilela, vice-governador de Goiás, na última quinta-feira (20/2), no qual os dois estados concordaram em dividir os custos do subsídio à passagem enquanto a infraestrutura fica sob a responsabilidade do Governo Federal.

A integração entre o transporte público do DF e do Entorno é um assunto que vem sendo trabalhado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). “É uma preocupação do governador (Ibaneis Rocha). Ele está demandando estudo para essa viabilização. Temos uma agenda com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), já que eles cuidam do transporte semiurbano.

Em 2023, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, propôs a criação do consórcio interfederativo para a gestão do transporte no Entorno e, em nota, o governo do estado informa que, desde então, as negociações avançaram para garantir uma solução definitiva aos milhares de usuários do transporte público da região. Na proposta também está a construção do BRT entre Luziânia e Brasília, considerado um dos três projetos prioritários do Estado no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).

Em negociações envolvendo a Secretaria do Entorno do DF e da Secretaria-Geral de Governo (SGG), também são consideradas a implantação do BRT entre Águas Lindas e Brasília e VLT entre Valparaíso e Brasília.