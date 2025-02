PMDF prende homem suspeito de estupro de vulnerável em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada na manhã deste domingo, (23/2), para atender uma ocorrência em Ceilândia, após uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorrer uma mulher em surto psicótico. Durante o atendimento, a vítima relatou ter sido violentada sexualmente na noite anterior por um homem que estava no local.

De acordo com a PMDF, o SAMU foi chamado inicialmente para prestar assistência a uma possível tentativa de autoextermínio e autolesão. No entanto, ao chegar ao local, os socorristas não encontraram marcas físicas que comprovassem essa suspeita.

Durante a abordagem, a mulher entrou em desespero ao perceber que o homem havia sido chamado para acompanhá-la até o hospital, exigindo imediatamente sua retirada da ambulância. Em seguida, relatou que o suspeito a ameaçou com uma faca e a forçou a ter relações sexuais.

A PMDF ouviu a versão do homem, que negou a violência e alegou que a vítima era filha de sua companheira, ausente há cinco dias devido ao trabalho. Segundo ele, a jovem possui transtornos mentais e estava sob seus cuidados. A vítima confirmou a ausência da mãe, mas reafirmou ter sido abusada.

Diante dos relatos, o homem acabou admitindo ter mantido relação sexual sem o uso de preservativo, mas afirmou que foi consensual. Considerando o depoimento da vítima e o fato de que, apesar de ser maior de idade, ela não possui plena capacidade de discernimento, o suspeito foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II) por suspeita de estupro de vulnerável.