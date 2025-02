IPVA e licenciamento anual começam a vencer nesta segunda (24/2)

Vencimento do IPVA 2025 e do Licenciamento anual - (crédito: Seec-DF/Divulgação)

O vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do licenciamento anual começa nesta segunda-feira (24/2) e segue até o dia 28 de fevereiro. A data dos pagamentos é determinada de acordo com o algarismo final da placa dos veículos.

O IPVA pode ser pago à vista, com desconto, ou em até seis parcelas. Este ano, cerca de 1,068 milhão de contribuintes receberam o boleto do IPVA, enviado àqueles que não possuem isenção e ainda não efetuaram o pagamento. Para reforçar a segurança e garantir o sigilo dos dados dos contribuintes, os boletos foram enviados pelos Correios na modalidade e-Carta, o que diminui extravios e o risco de fraudes.

“Ao receber o boleto, é importante verificar se há o selo dos Correios com a identificação e-Carta e observar se há qualquer inconsistência no valor cobrado, nos dados pessoais ou do veículo. O cidadão pode conferir a autenticidade do boleto no Portal de Serviços da Receita”, alerta o gerente de gestão do IPVA, Fabrício Bernardes. “Se o veículo é isento, por exemplo, e a pessoa mesmo assim recebeu um boleto, confira no site se tem alguma cobrança em aberto antes de fazer o pagamento.”

Confira as datas de vencimento do IPVA:

Datas de vencimento do IPVA de acordo com o último algarismo da placa (foto: Divulgação)

No site, o contribuinte deve informar o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), código único de 11 dígitos que identifica cada veículo, e o ano de exercício. Com estes dados é possível imprimir uma segunda via do boleto, garantindo a veracidade da cobrança.

Licenciamento anual

A taxa no valor de R$ 102, cobrada pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF), é a mesma para todos os tipos de veículos e deve ser paga à vista, sem parcelamento, com incidência de juros após o prazo.

Confira as datas de vencimento do Licenciamento:

Datas de vencimento do Licenciamento de acordo com o último algarismo da placa (foto: Divulgação)

O valor é cobrado no mesmo documento que o IPVA, enviado pelos Correios, porém, os proprietários de veículos com mais de 15 anos que não pagam o IPVA e, portanto, não receberão o boleto em casa, devem acessar o aplicativo Detran-DF Digital ou o Portal de Serviços para consultar os débitos e emitir a taxa de licenciamento.

O pagamento pode ser realizado em uma das cinco instituições credenciadas para o recebimento das taxas da autarquia (Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco de Brasília, Bradesco e Sicoob), além das lotéricas.

Há ainda a opção de ir a um posto de atendimento da autarquia ou do Na Hora para imprimir o boleto. Nos postos do Na Hora, o atendimento é por ordem de chegada. Nos postos do Detran-DF, o serviço é feito por agendamento. É importante ficar atento, para não cair em golpes: o boleto não é enviado por e-mail.

Com informações da Agência Brasília

