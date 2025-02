Funcionários do BRB protestam contra assédio e indefinição na presidência do banco

Funcionários do Banco de Brasília (BRB) se reuniram em frente ao Palácio do Buriti, nesta segunda-feira (24/2) para protestar contra a atual situação da instituição financeira. O ato teve como objetivo principal denunciar problemas internos enfrentados pelos bancários, incluindo a ocorrência de assédio moral dentro do banco, além da indefinição sobre a presidência do banco.

De acordo com os funcionários, há diversas denúncias de assédio moral, especialmente relacionadas à postura do diretor Paulo Henrique Bezerra. O sindicato da categoria já formalizou uma denúncia sobre a situação, ainda em apuração.

Além dessas questões internas, os manifestantes também criticaram a atual situação da presidência do banco, que segue inabilitada pelo Banco Central (BC), o qual também aplicou uma multa de R$ 2,16 milhões à instituição. Segundo os manifestantes, o BC identificou inconsistências nos procedimentos internos e falhas na gestão de alguns diretores, o que resultou na penalidade.