BC deve definir hoje se Paulo Henrique Costa permanece na presidência do BRB

O Banco Central não inclui na lista de aprovados o nome de Paulo Henrique Costa para permanecer na presidência do Banco de Brasília (BRB), em razão de um erro na documentação encaminhada. A instituição financeira local instruiu informações de forma equivocada em um processo, mas já encaminhou a correção e aguarda novo posicionamento ainda hoje.

Costa conta com o apoio do governador Ibaneis Rocha (MDB), que expressou à reportagem o desejo da permanência do atual presidente à frente do BRB. Paulo Henrique foi eleito para a diretoria colegiada do banco em outubro do ano passado, mas seu nome não consta na lista divulgada pelo Bacen na última semana. Decisões relacionadas à gestão de instituições financeiras no país precisam de homologação do Banco Central.

Segundo apurou a reportagem, as informações foram corrigidas por Costa e pelo próprio BRB. O Banco Central deve analisar o caso ainda hoje.