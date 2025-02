"Vamos credenciar mais clínicas para castração de animais", diz secretário

A urgente necessidade de políticas públicas para animais de ruas e projetos de castração foram temas do programa CB.Poder— parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta segunda-feira (24/2), que entrevistou Ricardo Villafane, secretário de Proteção Animal do DF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Hoje não existem abrigos públicos no Distrito Federal, também não existe o recolhimento de animais pelo poder público, e quem acaba fazendo isso é a sociedade civil. Precisamos mudar essa realidade. A ideia é lançar um edital para cadastrar essas ONGs e o governo conhecer oficialmente as instituições para oferecer um auxílio efetivo e constante", afirmou Ricardo Villafane às jornalistas Adriana Bernardes e Sibele Negromonte.

Leia também: Motorista de aplicativo que estuprou jovem tem prisão preventiva decretada



Sobre o falecimento da cuidadora Deuzenice Matos, que abrigava e cuidava de cerca de 400 animais na Fercal, o secretário afirmou que a pasta tomou conhecimento da causa: "Eu irei presencialmente na região para mapear e ajudar os animais do abrigo. Levaremos nossas médicas veterinárias para realizar a triagem dos animais e realizar os atendimentos possíveis", explica.

O secretário também destacou ações que já estão em vigor para animais de rua e de estimação: "Atualmente, trabalhamos com dois focos: o hospital veterinário público em Taguatinga, que oferece o serviço de castração. Muitas vezes, esse atendimento é realizado por ordem de chegada, o que ocasiona muitas filas. A gente precisaria dar um tratamento diferenciado para esses tutores e protetores que recolhem os animais de rua. A outra medida é a castração pública, temos clínicas credenciadas no Paranoá, no Gama e em Samambaia. Nos próximos dias vamos lançar um edital para credenciar mais clínicas para ampliar as vagas de castração", completa.

Leia também: Funcionários do BRB protestam contra assédio e indefinição na presidência do banco

Segundo Ricardo, o governador Ibaneis Rocha e a vice-governadora Celina Leão determinaram a construção de um segundo hospital veterinário, agora em Sobradinho. O planejamento da construção continua sob avaliação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

Ricardo Vilafane informou que o Instagram da secretaria está aberto para doações que serão direcionadas aos animais da Fercal. As doações podem ser realizadas pelo perfil @sepan.df

Assista à entrevista completa:

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado