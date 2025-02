Motorista de aplicativo que estuprou jovem tem prisão preventiva decretada

A Justiça determinou a prisão preventiva de João Pedro Gomes da Silva, de 35 anos, acusado de estuprar uma jovem de 19 anos durante uma corrida de aplicativo no Distrito Federal. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (24/2), garantindo que o suspeito permaneça preso por tempo indeterminado.

O crime ocorreu no sábado (22/2), por volta das 23h20. A vítima havia pedido uma corrida pelo aplicativo 99 para retornar de uma festa em Samambaia até sua residência, em Ceilândia. Durante o trajeto, o motorista desviou do percurso e parou o carro próximo a uma área de mata, onde cometeu a violência sexual.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A mãe da jovem, de 43 anos, estranhou o caminho feito pelo motorista e tentou contato com a filha, que inicialmente atendeu, mas desligou logo em seguida. Ao retornar as ligações, a jovem informou que estava chegando em casa. Ao vê-la descer do carro, a mãe percebeu a expressão de medo e nervosismo da filha e notou o veículo, um Honda Civic branco, assim como as características do condutor.

A jovem relatou o ocorrido à mãe e, devido ao intenso sangramento, ambas se dirigiram à 24ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia, para registrar a ocorrência. No local, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros à vítima antes de encaminhá-la ao Hospital Regional de Taguatinga. Ela foi orientada a comparecer ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.