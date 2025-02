Feminicídio: suspeito tem passagem pela polícia por estupro de vulnerável

O suspeito de ter matado a ex-companheira no último sábado (22/2), Vandiel Próspero, tem passagem pela polícia por estupro de vulnerável. A informação foi confirmada pela delegada-chefe da 6ª Delegacia de Polícia, Íris Helena Rosa. O homem, de 24 anos, está foragido desde sábado e é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Quem tiver informações sobre o suspeito pode entrar em contato com a PCDF por um dos contatos listados neste link.

Vandiel teria assassinado a ex, Géssica Moreira de Sousa, 17, após atirar na cabeça dela no interior de uma igreja no no Núcleo Rural da Rajadinha, em Planaltina-DF. Este foi o segundo feminicídio registrado em 2025 no DF. O casal tinha uma filha, atualmente com 2 anos de idade. Segundo a família da vítima, durante a gestação, a adolescente era atacada e agredida pelo então companheiro. Após o nascimento da filha, o casal se separou, e Vandiel assumiu a guarda da criança. Embora tivessem acordado que Géssica poderia buscar e ficar com a menina quando desejasse, na última semana, ela alegou dificuldades para ver a filha.