Risco de colapso: centro obstétrico do HMIB é interditado

Parte do centro obstétrico do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) está interditado. Após denúncias referentes à existência de rachaduras na parede, a Defesa Civil realizou uma vistoria e interditou parte do prédio na tarde de domingo (23/2). O laudo realizado mostra que há "risco de colapso".

Os pacientes estão sendo encaminhados ao Hospital Universitário de Brasília (HUB) e para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Alguns casos mais complexos estão sendo atendidos no HMIB de forma improvisada.

