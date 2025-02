Secretário de Proteção Animal do DF é exonerado

O secretário de Proteção Animal do Distrito Federal, Ricardo Mendes Villafane Gomes, foi exonerado na tarde desta segunda-feira (24/2). A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Para o cargo, foi nomeada Edilene Dias Cerqueira. Antes de ser nomeada para o comando da secretaria, Edilene atuava como subsecretária na pasta. O motivo da exoneração não foi divulgado pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

A secretaria foi criada em setembro de 2024 e Villafane era o secretário desde então. Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o ex-secretário trabalhou na assessoria da vice-governadora Celina Leão antes de assumir a pasta.