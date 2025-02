Mutirão do Serasa oferece descontos de até 99% em dívidas.

Moradores do Distrito Federal podem, a partir desta segunda-feira (24/2), renegociar dívidas de forma presencial no mutirão do Serasa: Feirão Limpa Nome. Os descontos chegam até 99% e a parcelas de, no máximo, 72 vezes. Quem quiser diminuir seu endividamento deve ir a qualquer agência dos Correios da região, até 31 de março, onde haverá representantes da empresa organizadora da iniciativa.

Mais de 1,4 mil empresas participam do mutirão, entre elas estão: financeiras; fornecedoras de serviços de telefonia e internet; bancos; lojas e varejistas; faculdades privadas; e concessionárias de água e luz.

O Feirão Limpa Nome oferece condições especiais para ajudar os consumidores a sair do sufoco financeiro. Consumidores que renegociarem R$ 300 ou mais em dívidas poderão receber um bônus de até R$100, que servirá, automaticamente, para quitar outro eventual débito pendente.

Quem tiver interesse na ação do Serasa, deve ir aos Correios levando um documento original com foto. Clique aqui para conferir os endereços das agências dos Correios e encontrar a que estiver em endereço mais conveniente a sua localização.