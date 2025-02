GDF inicia em abril obras viárias para ocupação do Centro Administrativo de Taguatinga

As obras para a futura ocupação do Centro Administrativo (Centrad), em Taguatinga, devem começar em abril. O anúncio foi feito pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), na última quinta-feira (20/2). Os trabalhos incluirão a construção de viadutos e vias no entorno do complexo para facilitar o acesso, além da urbanização da área e adequações internas no prédio.

Para o chefe do Executivo local, a infraestrutura viária é essencial para a utilização do espaço. “Por isso, faremos os viadutos e todas as adequações necessárias. Esse é um grande passo para levarmos estruturas de governo ao Centrad e atender aos moradores de toda aquela região, que é uma das mais populosas do DF”, destacou Ibaneis Rocha.

Com uma área de 182 mil m² e 16 edifícios, o Centrad foi concebido para centralizar os órgãos do governo. Em 2022, a atual gestão anulou o contrato com o consórcio responsável pela construção do complexo, cujo custo foi estimado em R$ 1 bilhão, e retomou a posse do imóvel.

O projeto prevê a construção de um viaduto principal na QNL, com uma alça de acesso ao Centro Administrativo, e outro viaduto nas proximidades do campus Ceilândia da Universidade de Brasília (UnB), conectando Taguatinga a Samambaia. Além disso, serão feitas intervenções viárias e urbanização na área. As obras externas ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) e da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap), enquanto as adequações internas do prédio serão conduzidas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

A iniciativa busca viabilizar o uso do espaço, construído em 2009 e entregue em 2014 sem a infraestrutura necessária. Atualmente, os órgãos do GDF estão finalizando os projetos viários e de urbanização, enquanto o modelo de ocupação do complexo segue em fase de estudo.