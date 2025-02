Vídeo: papelaria no Setor Gráfico pega fogo durante a madrugada

O prédio da papelaria ABC sofreu um incêndio de grandes proporções na madrugada desta terça-feira (25/2). As chamas tiveram início por volta das 02h05 e sendo necessário a mobilização de oito viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para controlar as chamas e realizar o rescaldo. O comércio fica localizada na Quadra 04 do Setor de Indústrias Gráficas.

Após a chegada no local, os socorristas encontraram uma densa fumaça saindo do subsolo da papelaria. Como o comércio estava fechado, foi necessário arrombar as postas para ter acesso ao prédio. No interior, a equipe de bombeiros se deparou com um grande foco de incêndio concentrado na parte inferior da edificação, onde a grande quantidade de material combustível dificultava o combate ao incêndio.

Devido à intensidade das chamas e ao volume de material inflamável, a operação se estendeu por várias horas, durante a madrugada. Simultaneamente, os bombeiros realizaram ações de ventilação e rescaldo com o objetivo de evitar que o fogo reiniciasse.

A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio, mas, até o momento, não há informações sobre o que provocou o incêndio. Após o controle das chamas, o local foi deixado sob a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não houve de vítimas.