Policiais penais do DF pedem inclusão em reajuste salarial

O Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal (SINDPOL-DF) convocou uma Assembleia Geral para esta terça-feira (25/2), na entrada do Complexo Penitenciário da Papuda, com o objetivo de discutir e articular ações em relação à exclusão da categoria do reajuste salarial das forças de Segurança Pública do Distrito Federal.

Na segunda-feira (17/2), o Governo do Distrito Federal (GDF) enviou ao governo federal a proposta de reajuste para as forças de segurança do DF. A medida será encaminhada ao Congresso Nacional para aprovação e, posteriormente, submetida à sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A proposta contempla um aumento de até 30% para a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, com um impacto financeiro estimado em R$ 2,3 bilhões até 2026. Esse custo será coberto pelo Fundo Constitucional, dividido em duas parcelas: a primeira, a ser paga em setembro deste ano, e a segunda, em maio de 2026.

Entretanto, a Polícia Penal não foi incluída na proposta. O SINDPOL-DF reforça que a categoria desempenha papel essencial na Segurança Pública, sendo oficialmente instituída pela Emenda Constitucional 104/19.

"Nos últimos anos, os policiais penais do DF têm enfrentado condições de trabalho desafiadoras, e, em 2023, ficaram quase um ano sem reajuste salarial. Essa situação gerou grande insatisfação entre a categoria, que tem cumprido seu papel com dedicação, mesmo em circunstâncias adversas. Agora, corremos o risco de enfrentar novamente essa injustiça, com a possibilidade de mais um longo período sem reajuste, o que impacta diretamente a qualidade de vida desses policiais e de suas famílias", destaca o SINDPOL-DF.