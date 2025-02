Homem de 51 anos é morto a tiros no Itapoã nesta segunda-feira (24/2)

Homem de 51 anos é alvejado no Itapoã - (crédito: QAP Notícias oficiais/Divulgação)

Um homem de 51 anos, conhecido como 'Mussum', foi alvejado por volta das 21h desta segunda-feira (24/02), no conjunto E da QL 06 do Itapoã. A vítima veio a óbito no local.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar a perícia. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre a motivação e a autoria do crime.