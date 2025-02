Passageiro usou faca de cozinha para matar motorista de aplicativo

A motorista de aplicativo morta por um passageiro, nesta quarta-feira (26), no Cruzeiro Velho, foi esfaqueada no pescoço, com uma faca de serra de cozinha. Ana Rosa Rodolfo de Queiroz, de 49 anos, estava levando o passageiro Antônio Ailton da Silva até Valparaíso quando ele a esfaqueou em uma tentativa de latrocínio, supostamente em busca de roubar o veículo que Ana dirigia.

O crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (26), na Quadra 4, bloco E, do Cruzeiro Velho. O autor do crime era procurado pela polícia desde a madrugada desta terça-feira (25/2), quando tentou assassinar a ex-mulher e a amiga dela em uma casa do Recanto das Emas.

Antônio foi pego minutos após o crime, enquanto corria em tentativa de fuga. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ao chegar no local, os militares encontraram Ana ainda viva e acionaram os bombeiros, porém a vítima não resistiu e faleceu no local.