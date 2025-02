"Foi um pesadelo", diz ex de homem que matou motorista de aplicativo

Antes de esfaquear a motorista de aplicativo em tentativa de latrocínio nesta quarta-feira (26/2), Antônio Ailton da Silva atacou a ex-esposa. A mulher, de 57 anos, contou que viveu um “pesadelo” na última terça-feira (25/2), quando foi atacada, junto com sua amiga.

“Ele entrou na casa da minha amiga de madrugada, eu estava dormindo lá por medo. Não acreditei no que acontecia, parecia um pesadelo”, contou a vítima ao Correio. “Ele enforcou, quase me matou. Foi uma coisa terrível, eu nasci de novo”, completou.

Segundo ela, que estava separada do autor do crime há dois meses, pessoas próximas haviam dito que Antônio estaria usando drogas.

O suspeito era procurado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) quando assassinou, com uma facada no pescoço, a motorista de aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz, de 49 anos, que o transportava de Brasília a Valparaíso nesta quarta-feira (26/2). Antônio foi pego minutos após o crime, no Cruzeiro Velho.