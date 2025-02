Papa Francisco abençou paróquia do Cruzeiro Novo no Jubileu de Ouro

Em 23 de fevereiro, o Papa Francisco concedeu uma indulgência plenária, uma forma de benção especial e de reconhecimento, à comunidade da Paróquia Santa Teresinha, no Cruzeiro Novo. Segundo a paróquia, o gesto celebra os 50 anos de história da paróquia na capital, que está comemorando seu Jubileu de Ouro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Gustavo Aires, administrador do Cruzeiro, contou que os fiéis ficaram emocionados com a homenagem do Santo Padre. “Foi uma grata surpresa do Vaticano. Sabemos de toda a importância da Santa Teresinha e, minha família mesmo é envolvida com essa igreja há décadas. Então, ver esse reconhecimento, só nos deixa ainda mais felizes”, disse Aires.

Jubileu de Ouro

Fundada oficialmente em 1975, inicialmente, os fiéis se reuniam para celebrações improvisadas em uma pequena capela. Com o crescimento da comunidade, surgiu a necessidade de um espaço maior para acolher a todos. Dez anos depois, em 1985, o local começou a ser expandido para o que hoje é a paróquia, um importante centro religioso da região.

Nós celebramos a história de 50 anos dessa instituição. Estamos comemorando a vida dessa comunidade, com os pioneiros que iniciaram essa história”, conta o atual padre da Paróquia, Renato Scheineider.