Motociclista de 33 anos morre em acidente no Jardim Botânico

Um acidente envolvendo dois carros e uma moto resultou na morte de um motociclista na tarde desta quarta-feira (25/2). O caso ocorreu na via principal, em frente ao Condomínio San Diego, no Jardim Botânico.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros às vítimas. No local, as equipes encontraram um Honda WR-V, de cor azul, uma motocicleta Honda CG Fan 160 vermelha e um Fiat Uno cinza, envolvidos na colisão.









A condutora do Honda WR-V, de 48 anos, estava consciente, orientada e sem lesões aparentes, não necessitando de atendimento médico. O motociclista, de 33 anos, sofreu múltiplas lesões e apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), encontrando-se em parada cardiorrespiratória no momento da chegada dos socorristas. Os bombeiros, com o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar, mas a vítima não resistiu e teve o óbito constatado por um médico no local.

O terceiro envolvido, um homem de 43 anos, condutor do Fiat Uno, saiu ileso e também não precisou de atendimento médico. A cena do acidente ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).