Pavimentação noturna reduzirá impactos no trânsito da Hélio Prates

A recuperação do pavimento da Avenida Hélio Prates, uma das vias mais movimentadas de Taguatinga, teve início na noite desta segunda-feira (24) e será realizada sempre entre 22h e 5h. Os reparos na via devem se estender por cerca de 45 dias e serão executados no período noturno para minimizar os impactos no trânsito e garantir mais segurança e conforto para motoristas e pedestres.

Os recursos, compartilhados entre o DER-DF e a Secretaria de Obras e Infraestrutura, vão garantir a execução dessas benfeitorias. Os serviços abrangem o trecho entre o Taguacenter e o Shopping JK, nos dois sentidos da via. A iniciativa faz parte de um amplo investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) na recuperação de vias em diversas regiões administrativas.

Além do pavimento renovado, a via, por onde trafegam cerca de 60 mil veículos por dia, também vai receber nova sinalização horizontal para oferecer mais segurança e fluidez ao trânsito da região.

*Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF)