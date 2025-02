Carnaval: Saúde disponibiliza 200 mil preservativos e 50 mil lubrificantes

Cerca de 200 mil preservativos e 50 mil lubrificantes serão disponibilizados para a população neste carnaval. Os blocos que se interessarem pela distribuição gratuita dos produtos no local podem solicitá-los por meio do endereço eletrônico gevist.divep@saude.df.gov.br. A distribuição será feita conforme a demanda. A Secretaria de Saúde realizará esta ação em prol da prevenção contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) neste período festivo.

Apesar do reforço neste período de carnaval, os preservativos e lubrificantes podem ser encontrados e retirados, ao longo de todo ano, nas 176 Unidades Básicas de Saúde, no Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA), Centro Especializado em Doenças Infecciosas (Cedin) e Unidade de Testagem e Aconselhamento (Utai) que é localizada no mezanino da Rodoviária do Plano Piloto. Estes locais também servem para a realização de uma testagem rápida contra as ISTs ao longo do ano. Caso diagnosticados, os pacientes são encaminhados para tratamento.

Queda de casos

O último Informativo Epidemiológico de HIV e aids expõe que, de 2019 a 2023, foram notificados aproximadamente 3,8 mil casos de infecção pelo HIV e mais de 1,3 mil de aids em residentes do DF. Nesse período, o coeficiente de detecção de aids por 100 mil habitantes caiu de 10,0 em 2019 para 7,0 em 2023, mantendo a tendência de queda gradual.

Na mesma linha de redução, o coeficiente de mortalidade diminuiu 18,2%, passando de 3,3 em 2019 para 2,7 óbitos por 100 mil habitantes em 2023. Segundo dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), foram 457 óbitos tendo a aids como causa básica, entre 2019 e 2023. As ocorrências de hepatites B e D também apresentaram baixa.



*Com informações da Secretaria de Saúde