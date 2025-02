Implementação do VLT avança com consórcio entre DF e Goiás

A implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que ligará Luziânia e Brasília, avança com a estruturação do Consórcio interfederativo, que reúne os governos do Distrito Federal e de Goiás para a gestão compartilhada do transporte. O Governo Federal participará com investimentos em infraestrutura. A informação foi compartilhada pela secretária do Entorno do DF de Goiás (SEDF-GO), Caroline Fleury, que participou da reunião do Ministério dos Transportes (MT), nessa terça-feira (25/2).

Na reunião, coordenada pela Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário (SNTF) do MT, discutiu-se a fase preparatória para a execução do projeto dentro do Plano Nacional de Ferrovias. Entre as sete prioridades do programa, está a implantação do VLT na região do Entorno Sul. Segundo o Leonardo Cezar Ribeiro, secretário da SNTF, a proposta está em fase de levantamentos preliminares, e o próximo passo será apresentar a modelagem da integração física e tarifária do sistema.

A secretária Caroline Fleury destacou a importância do consórcio para garantir segurança jurídica e viabilizar a concretização do projeto. “A mobilidade entre o Entorno e o Distrito Federal é um dos grandes desafios que enfrentamos. O VLT entre Luziânia e Brasília representa um avanço estruturante, e o consórcio é fundamental para transformar esse projeto em realidade”, afirmou.

Também presente na reunião, o secretário de Mobilidade Urbana do DF, Zeno Gonçalves, enfatizou a necessidade de definição da participação federal para a formalização do consórcio. “Estamos com o grande desafio do Consórcio interfederativo. Queremos saber como o governo federal vai participar. Goiás e Brasília já estão com as minutas prontas, e precisamos da definição do Ministério dos Transportes”, declarou.

O projeto do VLT entre Luziânia e Brasília integra o Plano Nacional de Ferrovias, que prevê sete iniciativas de transporte ferroviário de passageiros no país, com execução por meio de parcerias público-privadas (PPPs). Além da proposta do VLT, também está em fase de estudo técnico o BRT (Bus Rapid Transit) entre Luziânia e Brasília. A proposta foi uma das prioridades escolhidas pelo Governo de Goiás no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).