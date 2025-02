Acidente na BR-070 deixa três feridos; um pedestre foi atropelado

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta deixou três feridos na noite desta terça-feira (25/2). A colisão ocorreu na BR-070, próximo ao terminal do Setor O, em Ceilândia. Um pedestre, de 50 anos, que andava às margens da rodovia foi atingido e teve ferimentos na cabeça, joelho, braços e pernas, além de um corte na pálpebra esquerda.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a colisão envolveu um Fiat Siena preto, um Renault Clio prata e um caminhão preto. A passageira do Fiat Siena, 46 anos, queixava-se de dores no tórax, abdômen e pernas; e o motorista do Renault Clio, 45, sentia dores no ombro e tórax. Os motoristas do Fiat Siena, 20, e do caminhão, 45, não se feriram.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para avaliação médica. A BR-070 precisou ser interditada durante o atendimento. As causas do acidente estão sendo investigadas.