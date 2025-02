Inclusão de policiais penais em reajuste será discutida, diz Celina Leão

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), comentou, na manhã desta quarta-feira (26/2), sobre a reivindicação dos policiais penais para serem incluídos na proposta de reajuste salarial às forças de segurança. Leão afirmou que o governo está em diálogo com a categoria e que as negociações estão em andamento.

"Isso está sendo negociado com o governo do Distrito Federal. Há uma porta aberta para o diálogo, e respeitamos muito essa categoria", destacou. Ela explicou que a inclusão dos policiais penais no reajuste depende de aprovação no Congresso Nacional, mas garantiu que o governador Ibaneis Rocha está atento à demanda.

Reivindicação

Segundo o Sindicato dos Policiais Penais do DF (Sindpol), a categoria vem passando por situações adversas e ficou quase um ano sem reajuste. “Essa situação gerou grande insatisfação entre a categoria, que tem cumprido seu papel com dedicação, mesmo em circunstâncias adversas. Agora, corremos o risco de enfrentar novamente essa injustiça, com a possibilidade de mais um longo período sem reajuste, o que impacta diretamente a qualidade de vida desses policiais e de suas famílias", destacou em nota.

A proposta de reajuste salarial — que não inclui os policiais penais — foi enviada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) ao governo federal. A medida ainda precisará passar pelo Congresso Nacional para aprovação e, posteriormente, será submetida à sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O texto prevê aumento de até 30% para as polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros. O impacto financeiro estimado é de R$ 2,3 bilhões até 2026, os quais serão cobertos pelo Fundo Constitucional em duas parcelas: a primeira, a ser paga em setembro deste ano, e a segunda, em maio de 2026.