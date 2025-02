Idosa é esfaqueada durante assalto e morre no Cruzeiro Velho

Uma idosa foi esfaqueada no início da tarde desta quarta-feira (26/2), na quadra 4, bloco E, do Cruzeiro Velho. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal, um homem assaltou a mulher, visando seu carro. Durante a abordagem, esfaqueou a vítima e em seguida bateu o automóvel, momento em que populares o perseguiram e acionaram a PMDF. O homem foi preso próximo ao Potiguar.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima e ao chegar no local, a idosa já estava morta.

A 3ª Delegacia de Polícia segue com o caso.