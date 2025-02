Arquidiocese de Brasília faz oração pela recuperação do papa nesta quinta

O Pontífice está há 12 dias internado tratando uma pneumonia bilateral - (crédito: flickr Korean Culture and Information Service (Jeon Han))

A Arquidiocese de Brasília realizará a Hora Santa Eucarística com oração do Santo Terço e Santa Missa pela recuperação do papa Francisco, que segue internado em estado crítico. O Pontífice está há 12 dias internado tratando uma pneumonia bilateral.

A oração ocorrerá nesta quinta-feira (27/2), na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios, às 11h. Quem conduzirá o momento é o cardeal Paulo Cezar Costa, atual arcebispo de Brasília.

















Nesta quarta-feira (26), o Vaticano anunciou que o papa teve "uma noite tranquila e continua em repouso". O pontífice está internado no hospital Gemelli de Roma. Na noite de terça (25), o Vaticano informou que o estado de saúde dele continuava "crítico, mas estável", com prognóstico "reservado".

Segundo divulgado no boletim médico, o papa passou por uma tomografia computadorizada de controle programada para o monitoramento radiológico da pneumonia bilateral.

Na segunda, o papa Francisco recebeu o cardeal italiano Pietro Parolin e o arcebispo Edgar Peña Parra para autorizar a canonização do venezuelano José Gregorio Hernández e do italiano Bartolo Longo, e convocar uma assembleia de cardeais.