"R$ 8,5 milhões foram investidos no carnaval desse ano", diz secretário

A segurança e o crescimento do carnaval no DF foram temas do programa CB.Poder — uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quarta-feira (26/2), que entrevistou Cláudio Abrantes, secretário de Cultura do Distrito Federal. “Há uma grande cadeia produtiva que dá ao Distrito Federal uma posição privilegiada dentro do contexto nacional do crescimento do carnaval. É um evento que está sendo visto com outros olhos pelo público de fora”, afirmou o secretário às jornalistas Adriana Bernardes e Jaqueline Fonseca.

Titular da pasta desde 4 de julho de 2023, Cláudio comentou sobre os preparativos do período carnavalesco no DF: “Está tudo pronto desde o dia 15, quando os bloquinhos de pré-carnaval começaram. O pré-carnaval foi um sucesso absoluto, o bloco Suvaco da Asa contou com mais de 30 mil pessoas. Há muitas campanhas de conscientização sobre o respeito às mulheres, à diversidade e às crianças”, afirmou.

Segundo dados da secretaria, em 2025, 260 bloquinhos de carnaval se inscreveram para a seleção do carnaval de rua. O secretário afirmou que o Comitê Permanente do Carnaval foi instituído, em 2024, para definir os parâmetros de seleção dos blocos deste ano. “Os blocos foram definidos pelos critérios de tradicionalidade, tamanho, acessibilidade, ações inclusivas,” explicou.

O secretário também destacou o aumento do carnaval no DF. “Além do número de blocos, também tivemos o aumento do investimento. Em 2023, os recursos eram retirados do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), agora, são recursos da própria "fonte 100" do governo do Distrito Federal, que também tem crescido. Esse ano, foram investidos R$ 8,5 milhões no carnaval”, completa.

Sobre a participação de empresas da iniciativa privada, Cláudio cita o carnaval de Belo Horizonte como um exemplo a ser seguido. "A ideia é fechar com empresas privadas que podem patrocinar a festa e agregar o patrocínio ao valor do recurso público, assim, expandido a quantidade de blocos", finaliza.





Assista à entrevista completa:

