Confira a programação do carnaval de Pirenópolis

A prefeitura de Pirenópolis divulgou, nesta quinta-feira (26/2), a programação do tradicional Carnaval Cultural. De 28 de fevereiro a 4 de março, as ruas históricas da cidade serão palco de manifestações culturais, cortejos musicais e muita animação. Nove blocos tradicionais da cidade vão se revezar e ocupar diferentes lugares da cidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira a programação completa:

28/02 (sexta-feira)

•IPADÊ - Maracatu COEPi | 16h - 19h

oConcentração: Igreja do Bonfim

oPercurso: Rua Aurora, parada na Cerveja Santa Dica (15min), apoteose no Coreto (Rosário dos Pretos)

•Zé Pereira | 19h - 21h

oConcentração: Praça da Kombi (Praça da Pororoca)

oPercurso: Rua Sebastião Augusto Curado, supermercado Nota 10, retorno à Praça da Kombi

01/03 (sábado)

•Pequi Sonoro | 16h30 - 18h30

oConcentração: Coreto

oPercurso: Rui Barbosa, Rua do CAT, Palco Cultural (Rua Direita)

•Zazaricando | 17h - 21h

oConcentração: Zazá Café

oPercurso: Rui Barbosa, Coreto, Ponte de Madeira, Beira-Rio, Ladeira do Rosário, Igreja, Palco Cultural

•Catulé | 19h30 - 22h30

oConcentração: Igreja do Bonfim

oPercurso: Rua Aurora, Coreto, Rua do Lazer, Palco Principal

•Tilapatur | 21h - 00h

oConcentração: Em frente à Equatorial

oPercurso: Ladeira do Rosário, Rua do Lazer, Coreto, Ponte de Pedra, Zazá Café, Pousada das Cavalhadas

02/03 (domingo)

•Aláfia | 16h30 - 20h

oConcentração: Igreja do Bonfim

oPercurso: Rua Aurora, Coreto

•Zazaricando | 17h - 20h

oConcentração: Zazá Café

oPercurso: Rua do Bonfim, Rua Aurora, Coreto, Rui Barbosa, Ponte de Pedra, retorno ao Zazá Café

•Santa Dica | 20h - 22h

oConcentração: Cervejaria Santa Dica

oPercurso: Rua Aurora, Rua das Lojinhas, Zazá Café, Igreja, Ladeira do Rosário, Beira Rio

•Tilapatur | 21h - 00h

oConcentração: Em frente à Equatorial

oPercurso: Ladeira do Rosário, Rua do Lazer, Coreto, Ponte de Pedra, Zazá Café, Pousada das Cavalhadas

03/03 (segunda-feira)

•Canarinhos da Terra | 09h - 11h

oConcentração: Rua Biloca (em frente à Villaê Pousada)

oPercurso: Rua Júlio de Aquino, Virgílio Godinho, José Gabriel, retorno à Villaê Pousada

•Zé Pereira | 17h - 22h

oConcentração: Praça do Estádio Elzi Aires

oPercurso: Rua Jacy da Luz, Luiz Gonzaga Jaime, Igreja do Bonfim, Rua Aurora, Rui Barbosa, Ponte de Pedra, Igreja Matriz, Beira Rio, Largo ao lado da Aldeia da Paz

•Catulé | 19h30 - 22h30

oConcentração: Igreja do Bonfim

oPercurso: Rua Aurora, Coreto, Rua do Lazer, Palco Principal

•Tilapatur | 21h - 00h

oConcentração: Em frente à Equatorial

oPercurso: Ladeira do Rosário, Rua do Lazer, Coreto, Ponte de Pedra, Zazá Café, Pousada das Cavalhadas

04/03 (terça-feira)

•Santa Dica | 19h30 - 22h

oConcentração: Cervejaria Santa Dica

oPercurso: Rua Aurora, Coreto, Beira Rio, Ladeira do Rosário, Beco do IPHAN, Zazá Café

•Tilapatur | 21h - 00h

oConcentração: Em frente à Equatorial

oPercurso: Ladeira do Rosário, Rua do Lazer, Coreto, Ponte de Pedra, Zazá Café, Pousada das Cavalhadas

Palco Rua Direita

Sábado, domingo e segunda-feira

20h – Som mecânico

22h – Banda Som da Amizade

Terça-feira

17h às 21h – Matinê Infantil com a Banda Som da Amizade

21h às 00h – Som mecânico

A programação é gratuita e aberta ao público, garantindo um carnaval animado, cheio de cores, ritmos e tradição.