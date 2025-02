Mulher esfaqueada e morta no Cruzeiro foi candidata a vereadora em 2020

Na tarde desta quarta-feira (26/2), a motorista de aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz, 49 anos, atendeu a uma corrida de Antônio Ailton da Silva no Entorno do DF com destino ao Cruzeiro. Na Quadra 4, no Bloco B, o homem anunciou o assalto e, segundo as investigações, a mulher teria reagido, quando foi esfaqueada.

A vítima foi candidata a vereadora pelo município de Valparaíso de Goiás, em 2020, pelo partido PROS com o número 90777.

Uma câmera de segurança mostrou Antônio fugindo correndo logo após o crime. Ele é um ex-pastor evangélico e era procurado pela polícia desde a madrugada desta terça-feira (25/2), quando tentou assassinar a ex-mulher e a amiga dela em uma casa do Recanto das Emas.