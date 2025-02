Em fuga, homem que matou motorista de app tentou atacar sargento do Exército com faca

Após assassinar a motorista de transporte por aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz, 49 anos, durante um assalto no Cruzeiro Velho, Antônio Ailton da Silva tentou atacar um sargento do Exército na fuga. O homem foi preso pela Polícia Militar minutos após o latrocínio (roubo com morte), nesta quarta-feira (26/2).

O crime ocorreu no começo da tarde e, segundo as investigações, Ana atendeu a uma solicitação de corrida em Brasília com destino a Valparaíso de Goiás. O local exato de onde o passageiro pediu a corrida não foi informado pela polícia. No Cruzeiro, Antônio teria anunciado o assalto e a vítima reagiu, momento em que foi esfaqueada.

A dona de uma banca de jornais contou à polícia ter escutado um forte barulho de batida de carro em frente à loja. Quando olhou, viu Antônio saindo de dentro do veículo às pressas. Ferida e ensanguentada, a testemunha afirmou ter conversado com a mulher antes de ela falecer. Ana teria dito trabalhar como motorista de app e ter sido vítima de um assalto.

Ataque

Na fuga, Antônio foi perseguido por populares, que gritavam na rua: “Pega, ladrão”. O militar do Exército passava pela feira permanente do Cruzeiro, viu um rapaz correndo vestido de terno e com uma pasta nas mãos. Em seguida, uma caminhonete passou e o motorista gritou: “É ladrão. Ele roubou uma mulher”.

O sargento seguiu Antônio e deu ordem para que ele parasse, momento em que o autor, com uma faca de cozinha, partiu para cima dele. Depois, voltou a correr e a falar palavras desconexas, dizendo: “Eu fui roubado. Me roubaram R$ 1 mil”.

O militar tentou conversar, mas Antônio, novamente, partiu para cima dele. O sargento fez um disparo de arma de fogo contra o chão e o suspeito voltou a correr em direção ao Sudoeste. Ele passou pelo terminal do Cruzeiro e cruzou a avenida da Jaqueira, quando foi abordado pela PM e preso.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) como latrocínio. A vítima era casada e deixa dois filhos.