Vídeo mostra suspeito em fuga, após matar motorista de aplicativo

Um vídeo mostra o suspeito correndo após esfaquear e matar a motorista de transporte por aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz, 49 anos, na tarde desta quarta-feira (26/2), no Cruzeiro Velho.

O suspeito de assassinar a motorista é Antônio Ailton da Silva, um ex-pastor evangélico. Ele foi preso pela Polícia Militar minutos após o crime. O autor era procurado pela polícia desde a madrugada desta terça-feira (25/2), quando tentou assassinar a ex-mulher e a amiga dela em uma casa do Recanto das Emas.

Ana estava no banco do passageiro e foi encontrada por uma testemunha. Essa testemunha, uma trabalhadora do comércio próximo ao local, contou que estava na banca, quando ouviu um forte barulho em frente à loja de uma freada e batida de carro. Quando olhou, viu um homem saindo correndo dentro do veículo.