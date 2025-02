Antes de morrer, motorista de app disse a uma testemunha ter sofrido assalto

Ferida após levar uma facada enquanto trabalhava, no Cruzeiro Velho, a motorista de transporte por aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz, 49 anos, narrou a uma testemunha, logo após o crime, ter sofrido um assalto. Ana foi vítima de um latrocínio (roubo com morte), na tarde desta quarta-feira (26/2).

A testemunha é uma trabalhadora do comércio próximo de onde a vítima morreu. Ela conta que estava na banca, quando ouviu um forte barulho de uma freada e de uma batida de carro em frente à loja. Quando olhou, viu um homem saindo correndo de dentro do veículo. Ana estava no banco do passageiro e foi encontrada pela testemunha ferida e ensanguentada.

Antes de morrer, Ana conversou brevemente com a dona da banca e disse que era motorista por aplicativo e que havia sofrido um assalto.

Agressão



O suspeito de assassinar a motorista é Antônio Ailton da Silva, um ex-pastor evangélico. Ele foi preso pela Polícia Militar minutos após o crime. O autor era procurado pela polícia desde a madrugada desta terça-feira (25/2), quando tentou assassinar a ex-mulher e uma amiga dela, em uma casa no Recanto das Emas.

Na madrugada desta terça-feira, o mesmo homem que tirou a vida da motorista tentou matar outras duas mulheres: a ex-companheira Maria Custodio da Silva, 57, e uma amiga dela. Inconformado com o fim do relacionamento, o agressor saiu de Valparaíso, onde mora, e foi à casa da amiga da ex-esposa, tentou estrangulá-las e as agrediu com socos.

Antônio e a vítima, de 58 anos, foram casados por cerca de um ano e moravam em Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF. O ex-pastor de uma igreja evangélica do município teria começado a usar drogas e a beber, motivo que levou a mulher a dar um ponto-final na relação. A vítima deixou a casa e alugou um barraco ao lado da residência da amiga, no Recanto das Emas. No dia do crime, a vítima dormiu no imóvel da colega, uma idosa de 66 anos.

Segundo o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Fernando Fernandes, o agressor sabia o endereço da ex e, na noite de segunda-feira (24/2), foi ao local. A amiga de Maria Custodio relata que não desconfiou que o homem poderia atacá-la. Em depoimento, ela contou que Antônio entrou na casa tranquilamente e foi servido com água.

Ataque

Antônio esperou a proprietária da casa ir para o quarto e aproveitou do momento para invadir o cômodo onde estava a ex-mulher. O agressor e a ex tiveram uma discussão, pois ele disse que não se mudaria para o Recanto das Emas. A vítima, então, foi dormir no sofá da sala e relatou à polícia ter despertado com Antônio por cima dela.

O agressor desferiu murros e tentou enforcá-la. Para escapar do ataque, a mulher fingiu-se de morta. Antônio se dirigiu ao quarto da amiga da ex, bateu na porta e pediu socorro, alegando que a Maria Custodio estaria passando mal e precisava de ajuda. A mulher abriu a porta e foi surpreendida com murros. Enquanto tentava desvencilhar-se das agressões, desmaiou e acordou por volta das 4h.

O delegado afirmou que os vizinhos ouviram barulhos e desconfiaram que algo estava acontecendo na casa, momento em que Antônio fugiu. “Ele vai responder pelos crimes de tentativa de homicídio, tentativa de feminicídio e roubo, uma vez que saiu da casa levando o celular de uma das vítimas”, frisou Fernandes.