Motoristas de app fazem carreata em protesto a assassinato no Cruzeiro

Em frente à 3ª Delegacia de Polícia, localizada no Cruzeiro Velho, o clima era de revolta. Ao menos 30 motoristas de transporte por aplicativo buzinaram em protesto ao assassinato de Ana Rosa Rodolfo de Queiroz Brandão, 49 anos, esfaqueada na manhã desta quarta-feira (26/2), enquanto trabalhava como motorista de aplicativo.

Veja o vídeo:

Ana estava no banco do motorista e foi encontrada por uma testemunha. Essa testemunha, uma trabalhadora do comércio próximo ao local, contou que estava na banca, quando ouviu um forte barulho em frente à loja de uma freada e batida de carro. Quando olhou, viu um homem saindo correndo dentro do veículo.

O suspeito de assassinar a motorista é Antônio Ailton da Silva, um ex-pastor evangélico. Ele foi preso pela Polícia Militar minutos após o crime. O autor era procurado pela polícia desde a madrugada desta terça-feira (25/2), quando tentou assassinar a ex-mulher e uma amiga dela, em uma casa do Recanto das Emas.