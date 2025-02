Servidor do MPF é preso com cocaína e 300 comprimidos de ecstasy em apartamento - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um servidor público do Ministério Público Federal (MPF) foi detido nesta terça-feira (27/2) no Guará, após causar um tumulto no condomínio onde mora. Moradores acionaram a Polícia Militar (PMDF) depois que o homem começou a atirar cascos contra pessoas que passavam debaixo do residencial. No apartamento dele, os policiais encontraram uma grande variedade de entorpecentes, incluindo 300 comprimidos de ecstasy, cocaína e merla.

O caso ocorreu na QI 25, lote 04. Segundo informações obtidas pelo Correio, não é a primeira vez que o rapaz é conduzido à delegacia por problemas com a vizinhança. No ano passado, o servidor chegou a se armar com uma faca e partir para cima de um morador. Na ocasião, a PM também foi acionada e encontrou, no apartamento dele, 1kg de cocaína. Na delegacia, ele foi liberado.

Na noite desta quarta-feira, além dos comprimidos de ecstasy, os policiais encontraram cocaína. O homem foi levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). A identidade do suspeito não foi revelada.

