Carnaval terá dias quentes e pouca chance de chuva, segundo Inmet

O Distrito Federal amanheceu com temperatura mínima de 16°C, registrada na Estação de Águas Emendadas. A máxima para o dia está prevista para 31°C, com a umidade relativa do ar variando entre 95% pela manhã e chegando a 35%.

Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol predominará, com variação de nuvens e uma pequena possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde desta quinta-feira (27/2). Condição deve ser mantida durante os dias de Carnaval no DF.

Segundo Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, embora a chance de chuvas seja pequena, não está descartada uma precipitação isolada. "Estamos na borda da área onde poderia ocorrer mais chuva, especialmente no oeste de Goiás, então existe a possibilidade de uma pancada localizada, mas nada que vá atrapalhar as atividades ao longo do dia", explicou ao Correio.

Carnaval no DF

Durante o Carnaval, a previsão é de que o clima seja similar ao que está sendo registrado nesta semana. As temperaturas devem variar em torno dos 30°C, com sensação de calor e abafamento. A chance de chuva é pequena, com possibilidade de pancadas rápidas e isoladas, que não devem interferir na folia. "O cenário para o Carnaval é de tempo quente, com algumas nuvens e, possivelmente, chuvas rápidas, mas nada que vá atrapalhar a diversão dos foliões", afirmou Olívio.

De acordo com o especialista, a previsão indica que o período de Carnaval será de tempo parcialmente nublado, com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar mais baixa. Os brasilienses que vão curtir a festa podem esperar dias quentes e abafados, mas sem grandes interrupções devido à chuva. "Não há previsão de chuvas fortes ou prolongadas, então o clima vai ser favorável para aproveitar os blocos e as festividades ao ar livre", acrescentou.