Confira as folias de quinta-feira (27/2) a domingo (2/3) no quadradinho

A Orquestra Popular Marafreboi promete agitar o carnaval de Brasília com um espetáculo vibrante de ritmos e cores. Com a energia pulsante do maracatu, caboclinhos, marchinhas e muito samba, o grupo levará sua magia a blocos da capital, como Vassourinhas (1º/3), Tesourinha (2/3), Galinho (3/3), e Pintinho de Brasília (3/3).

O maestro Fabiano Medeiros adianta que o repertório está mais especial. "A Orquestra Marafreboi vem se dedicando há anos ao aprofundamento do repertório carnavalesco e este ano não será diferente. O público pode esperar frevos autorais como No Eixão do Frevo, Frevo na Esplanada e Entorno do Frevo, embalados pelas vozes marcantes de Carol Nogueira e Jorge Recife", destaca.

Para ele, o Carnaval vai muito além de um simples trabalho — é emoção pura. "Estar conectado às matrizes da cultura popular é mais do que uma missão, é um compromisso sentimental. Cuidar desses gêneros musicais nos traz um profundo sentimento de alegria e pertencimento. Fazer o Carnaval é dar vida à festa do povo, levando felicidade aos nossos amados foliões do DF", observa, emocionado.

E as surpresas não param por aí. A orquestra, nascida em Brasília, vai se apresentar na icônica Praça Rio Branco, conhecida como Marco Zero, em Recife, em 28 de fevereiro, a convite de Ademir Araújo — o Maestro Formiga, Patrimônio Vivo de Pernambuco.

CB Folia

A 8ª edição do CB Folia, prêmio do carnaval do Distrito Federal, começou em 20 de fevereiro e vai até 5 de março. O evento, organizado pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM, premia os melhores blocos, momentos e fantasias do carnaval.

O público pode votar no Melhor Bloco de Rua até 5 de março, enquanto o júri técnico escolherá os vencedores nas categorias Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e Melhor Fantasia Infantil.

A apuração ocorre em 5 de março e os vencedores serão anunciados em 7 de março.

Acesse AQUI o site oficial da votação.

Confira a programação de blocos e outros eventos que vão animar a cidade desta quinta-feira (27/2) a domingo (2/3):

QUINTA-FEIRA (27/2):

Sr. Gonzales Serenata e Orquestra e seu tradicional baile de máscaras

20h30, Clube do Choro

Valor e informações: Instagram @clubedochoro

Dskarnaval

19h, Culto Rock Bar, 312 Norte, Bl. A

Valor e informações: Instagram @cultorockbar

SEXTA-FEIRA (28/2):

Confronto Sound System

18h, Âmbar, SBS, Qd. 1

Valor e informações: Instagram @ambar.bsb

7 na Roda e Forró Cobogó

19h, Casa de Jorge, SAAN, Qd. 1

Valor e informações: Instagram @casadejorgebsb

Filhos de Guetta

20h, Birosca, SHCS, Bl. E

Valor e informações: Instagram @biroscadoconic

Bloco Frita Jaguatirica

22h, Anexo BZ, SAAN, Qd. 2

Valor e informações: Instagram @anexobz

Carnapira — Dia 1

22h30, Externa, Setor Carnavalesco Sul, Qd. 5

Valor e informações: Instagram @e.x.t.e.r.n.a

SÁBADO (1º/3)

Vassourinhas de Brasília

15h às 19h, cortejo do Sesilab até o palco principal do Setor Carnavalesco Sul

Complexo Fora do Eixo

(com DJ Shark, Doze Por Oito, Lado a Lado, Pepe, Luk e UNDRLV)

15h, SAAN, Quadra 1

Valor e informações: Instagram @complexoforadoeixo

Brincantes do Gama

15h às 22h, LSMA, Cj. K, Lt. 05, Pró-DF, Gama

Gratuito

Carnaflow

11h, Praça do Cidadão, Ceilândia

Gratuito

Aparelhinho

11h, Parque da Cidade, Estacionamento 11

Gratuito

Bloco Baile da PIKI

14h, Rua do lazer, Águas Claras

Gratuito

Bloco do Divino Maravilhoso

15h, Mimo Bar, 205 Norte, Bl. C

Valor e informações: Instagram @mimobarbsb

Concentra Mas Não Sai

15h, CLN 404/405

Gratuito

Rebu, O maior bloco sapatão de Brasília

15h, Funarte

Gratuito

Vassourinhas de Brasília 2025

15h, Sesi Lab

Gratuito

Quadradim da Folia -— Galo Cego/Elas que toquem

15h, Clube de Engenharia

Valor e informações: Instagram @quadradimdafolia

Macetada Pagodão

15h45, SCS, Via S2

Gratuito

Carnaflow

16h, Praça do Cidadão, Ceilândia

Gratuito

Bloco AfroKinda

16h10, Setor Carnavalesco Sul

Gratuito

After do Aparelhinho

18h, Âmbar, SBS, Qd. 1

Valor e informações: Instagram @ambar.bsb

Bloco Leds Bora

18h30, Setor Carnavalesco Sul

Gratuito

Bloco Folha Seca

19h30, Setor Carnavalesco Sul

Gratuito

Bloco Baile Reconvexa

20h, Anexo BZ, SAAN, Qd. 2

Valor e informações: Instagram @anexobz

Bloquete

20h, Birosca, SHCS, Bl. E

Valor e informações: @biroscadoconic

Carnapira — Dia 2

22h30, Externa, SCS, Qd. 5

Valor e informações: Instagram @e.x.t.e.r.n.a

Bloco Unindo Tribos

22h30, Casa do Cantador, Ceilândia

Gratuito

DOMINGO (2/3):

Bloco da Tesourinha

15h às 22h, tesourinha da Fonte da Torre de TV

Complexo Fora do Eixo

(com Biel do Furduncinho, Se Joga, Tonzão, Artur Campos, Kacá, Sidharta e Samon)

17h, SAAN, Qd. 1

Valor e informações: Instagram @complexoforadoeixo

Bloco da Tesourinha

16h, Torre de TV

Gratuito

Bloco Fio Desencapado

10h, Bosque do Sudoeste

Gratuito

Carnaval do Monobloco

20h30, AABB

Valor e informações: Instagram @carnavaldomonobloco

Iate Folia

18h, Iate Clube

Valor e informações: Instagram @iatebsb

Quadradim da Folia

15h, Clube de Engenharia

Valor e informações: Instagram @quadradimdafolia

Charretinha + Tropicaos

11h, Praça Nelson Corso, Vila Planalto

Gratuito

Bloco das Montadas

13h, Museu Nacional da República

Gratuito

Bloco Baratinha

13h, Parque Ana Lídia

Gratuito

Bloco do Quenguenhém

14h, Feira Permanente do Gama

Gratuito

Agoniza, mas não morre

14h, Parque Deck Sul

Gratuito

Bloco Breguenaite

14h40, Setor Carnavalesco Sul

Gratuito

Bloco Boca Loka

15h, Mimo Bar, 205 Norte, Bl. C

Valor e informações: Instagram @mimobarbsb

Bnegão Bota Som

18h, Âmbar, SBS, Qd. 1

Valor e informações: Instagram @ambar.bsb

Bloco Mamata Difícil

16h, SCS, Qd. 5

Gratuito

Barato Total: Baile Do Oscar

20h, Birosca, SHCS

Valor e informações: Instagram @biroscadoconic

Carnaflow

11h às 23h, Praça do Cidadão, Ceilândia

Gratuito

