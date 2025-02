Curso de educação financeira abre inscrições nesta sexta (27/2)

Durante o curso, os participantes vão aprender sobre inteligências financeiras, planejamento, poupança, investimento e o uso estratégico da tecnologia para gestão do dinheiro. - (crédito: Durante o curso, os participantes vão aprender sobre inteligências financeiras, planejamento, poupança, investimento e o uso estratégico da tecnologia para gestão do dinheiro.)

A terceira turma do projeto "Finanças Além do Plano" — curso sobre educação financeira — terá suas inscrições abertas nesta sexta-feira (28/2). As aulas serão pelo sistema on-line e também presenciais, na EQNP 32/36, das 8h às 18h, em Ceilândia, endereço onde os interessados devem comparecer para fazer sua matrícula. A iniciativa é voltada para pessoas entre 20 e 65 anos.

De acordo com os organizadores do "Finanças Além do Plano", os objetivos são ensinar conceitos avançados de gestão financeira e uso consciente do dinheiro, fazendo com que os participantes aprendam a planejar melhor suas finanças.

A ação é realizada pelo Instituto Formando Campeões para a Vida, associação sem fins lucrativos que atua na inclusão social atendendo a pessoas em situação de vulnerabilidade financeira. E também, conta com o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF).

Eustaquelino Melo, idealizador do projeto, destaca a importância da educação financeira em sua vida e como essa compreensão transformou a relação dele com o dinheiro. "A verdadeira mudança ocorreu quando passei a enxergar o dinheiro além dos números, compreendendo sua dimensão psicológica", diz.