Projeto itinerante de popularização da ciência é lançado em Ceilândia

Entre esta quarta-feira (19/2) e domingo (23/2), Ceilândia sediará o lançamento do projeto Ciência na Estrada, resultado de uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) e o Instituto de Gestão e Execução de Projetos (IGEPEX). O evento contará com palestras, workshops, oficinas e atividades interativas. O acesso é gratuito, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla.

Com uma estrutura itinerante equipada com computadores, materiais didáticos e instalações adaptadas, o projeto visa engajar diferentes públicos e estimular o interesse pela ciência, especialmente entre os jovens.

“Inspirar as novas gerações a seguir carreiras científicas e tecnológicas é um dos principais objetivos da Secti-DF. O Ciência na Estrada levará experiências imersivas em inovação, robótica, astronomia, tecnologia e outras áreas para dez Regiões Administrativas do Distrito Federal”, destacou o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Reisman.

Dentre as atrações de destaque, está a presença de Sérgio Sacani, astrofísico e um dos principais divulgadores científicos do Brasil pelo canal Space Today, que abordará astronomia, exploração espacial e a relevância da ciência no cotidiano. O astronauta Victor Hespanha, segundo brasileiro a ir ao espaço, compartilhará sua trajetória inspiradora. Também haverá uma arena interativa de drones, demonstrações químicas com o projeto Einstein Jr. e experiências conduzidas pelo influenciador Domingos Santos, conhecido por popularizar a ciência de forma criativa.

As oficinas incluirão construção de protótipos robóticos, desenvolvimento de jogos digitais e simulações astronômicas. O projeto também promoverá desafios de inovação para soluções de problemas locais e uma feira de ciências com projetos dos participantes.

O Ônibus ciência na estrada é um projeto totalmente inovador que simula uma nave futurista e promete transportar o público para uma experiência imersiva e sensorial extraordinária através da sensação de realidade virtual em 360 graus com conteúdos interativos.

O Ciência na Estrada percorrerá Sol Nascente, Pôr do Sol, Brazlândia, Santa Maria, Arapoanga, Vicente Pires, Sobradinho II, Samambaia, Riacho Fundo, Estrutural e Guará, levando a ciência de forma acessível e inspiradora a diferentes comunidades. A iniciativa busca despertar o interesse por carreiras tecnológicas e científicas, transformando o aprendizado em uma ferramenta de empoderamento e desenvolvimento.

Serviço

Ciência na Estrada – Primeira Parada

Data: 19 a 23 de fevereiro de 2025

Horário: 14h às 20h

Local: Universidade Católica de Brasília – Ceilândia

Entrada gratuita: Ingressos pelo Sympla

Mais informações: @ciencianaestradaoficial ou site oficial