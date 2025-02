Receptador criava links falsos para acessar celulares e extorquir vítimas

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), identificou um morador de Ceilândia, de 25 anos, acusado de receptar celulares roubados. O suspeito também entrava em contato com as vítimas para obter os dados de acesso às contas de e-mail, permitindo a restauração dos aparelhos.

No final do ano passado, uma moradora de Taguatinga foi vítima de roubo e, horas depois, recebeu uma mensagem pelo aplicativo com uma suposta foto de uma pessoa que teria tentado desbloquear o celular. Nervosa, ela prontamente reconheceu o homem da foto como sendo o autor do crime e tentou acessar um link enviado para ver a localização do aparelho. Contudo, não conseguiu e procurou a delegacia.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o homem na foto, na verdade, já estava preso por outro crime cometido na Asa Norte no ano anterior. O link enviado à vítima era uma armadilha para obter a senha.

A partir desse caso, a polícia passou a investigar o receptador e identificou outras vítimas da tentativa de desbloqueio. Algumas, inclusive, ao perceberem a fraude, chegaram a ser ameaçadas por ele.

Ao término da investigação, o Ministério Público denunciou o suspeito por oito crimes de receptação qualificada, sete crimes de furto mediante fraude e um crime de extorsão. Somadas, as penas máximas ultrapassam 100 anos de prisão.

Após representação da autoridade policial, o homem teve a prisão preventiva decretada e ficou foragido até ser preso pela Polícia Militar durante abordagem na quarta-feira (26/2), em Ceilândia.