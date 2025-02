Jardim Botânico celebra aniversário com entrada gratuita em março

O Jardim Botânico de Brasília (JBB) completa, em 8 de março, 40 anos de história e preservação do Cerrado. Para celebrar a data, a entrada será gratuita durante o mês de março e o ponto turístico da capital preparou uma programação especial ao longo do mês. Com o tema “40 anos florescendo vida”, o parque oferecerá atividades culturais, educativas e de lazer para a comunidade.

A programação tem início em 8 de março, a partir das 9h, com uma solenidade oficial de abertura que contará com a presença de autoridades, homenagens a personalidades que contribuíram para a história do JBB, inaugurações e uma apresentação musical.

Haverá atividades no Centro de Visitantes durante todo o dia. Na ocasião, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, será realizada uma oficina de pilates com foco na saúde feminina.

As caminhadas sensoriais e inclusivas pelos principais trajetos do JBB (dia 9) estão entre os dstaques, assim como os banhos de floresta na Trilha Krahô (dias 16 e 22), a Oficina de Fotografia Botânica (dia 22) e a Caminhada 60+ (dia 29).

Além disso, durante todos os sábados do mês, o público poderá fazer visitas guiadas ao Herbário Ezechias Paulo Heringer e ao Laboratório de Reprodução In Vitro, que mostrará os bastidores da pesquisa e conservação da flora do Cerrado.

Para conferir a programação completa, basta acessar o site do JBB.



Entrada gratuita

Para celebrar os 40 anos do Jardim Botânico, a entrada será gratuita durante todo o mês de março. Algumas atividades, no entanto, possuem vagas limitadas e exigem inscrição prévia, que pode ser feita pelo site oficial do JBB.

Com a gratuidade, o JBB busca proporcionar à população do Distrito Federal a oportunidade de conhecer o espaço. Estima-se que nove em cada dez moradores do DF nunca visitaram o Jardim Botânico. Com essa programação especial, a ideia é popularizar o Jardim Botânico, democratizar o acesso e ampliar o conhecimento sobre o bioma Cerrado, incentivando a participação de todos.

*Com informações do Jardim Botânico de Brasília (JBB).