Inscrições abertas para aulas de esporte e dança gratuitas no Jardim Botânico

Estão abertas, até preenchimento total das vagas, as inscrições para as aulas gratuitas do Projeto Esporte Sustentável, que oferece diversas atividades e modalidades esportivas gratuitas no Jardim Botânico. São ofertadas aulas de ballet, taekwondo, krav-maga e judô, em diversas turmas, de manhã e à noite, para diferentes faixas etárias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

As atividades são realizadas no Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico e têm como objetivo o combate à obesidade, fortalecimento da saúde física e mental, empoderamento de mulheres, redução das desigualdades e promoção da inclusão social por meio do acesso a atividades esportivas e dança.

Segundo o edital do programa, serão priorizadas as matrículas por ordem de inscrição, com foco em estudantes da rede pública com frequência escolar regular comprovada; membros de programas assistenciais do Estado; moradores do Jardim Botânico e São Sebastião; idosos acima de 60 anos; pessoas que se declararem acima do peso; pessoas com deficiência física aptas a praticar as atividades e público feminino para as modalidades de defesa pessoal.

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexEihh2WJuW7J4Y58QUhLZDvaugMn1gB11c5PfbVRkYCQfTQ/viewform