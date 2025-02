"O mundo precisa muito de homens como Francisco", diz dom Paulo Cezar

Cerca de 300 fiéis participaram, nesta quinta-feira (27/2), da Hora Santa Eucarística especial com oração do Santo Terço e Santa Missa pela recuperação do papa Francisco, que está internado há 13 dias para tratar uma pneumonia bilateral. A oração ocorreu na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios. O arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa, conduziu a celebração.

Ao Correio, Dom Paulo Cezar destacou a importância da atuação do papa Francisco em prol de questões urgentes e atuais. "O mundo de hoje precisa muito de homens como o papa Francisco, que aponta os principais problemas do mundo, como a imigração na Europa, as guerras e a questão ecológica. O papa relembra ao mundo as populações que estão sofrendo. É uma voz profética", afirmou.

Nesta quinta-feira, o Vaticano comunicou que o pontífice "dormiu bem durante a noite e agora está descansando", horas depois do boletim médico mais recente anunciar uma "leve melhora", embora o prognóstico continue "reservado". Recentemente, o papa também passou por uma tomografia computadorizada de controle programada para o monitoramento radiológico da pneumonia bilateral.

Na quarta (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma missa pela saúde do papa Francisco. A cerimônia ocorreu na Capela Nossa Senhora da Conceição, que fica dentro do Palácio da Alvorada. O chefe do Executivo estava acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin.