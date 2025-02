HMIB define novo fluxo de atendimento enquanto centro obstétrico é reformado

Enquanto o Centro Obstétrico do Hmib é reformado, haverá uma realocação dos espaços internos e o remanejamento de alguns pacientes para outras unidades - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Por Roberta Leite*

Um novo fluxo de atendimento para o Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) foi definido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Alguns setores serão realocados e pacientes redirecionados, enquanto são realizadas reformas no centro obstétrico.

Por conta de rachaduras e infiltrações no solo, identificadas pela Defesa Civil, o centro obstétrico passará por obras. Após a realocação dos espaços e o remanejamento de pacientes, os reparos serão iniciados.

As novas diretrizes de fluxo de atendimento para gestantes e recém-nascidos têm como principal objetivo a preservação da integridade dos usuários, profissionais de saúde e familiares.

O remanejamento das instalações do centro obstétrico incluem consultórios, salas de pré-parto e exames, para outra área do hospital. A UTI Neonatal também será removida e passará a funcionar na nova unidade de cuidados intermediários neonatais Canguru.

Segundo a Secretaria de Saúde, todas as remoções e transferências de pacientes serão feitas com responsabilidade e segurança, conforme protocolos e o Manual de Práticas de Segurança do Paciente.

* Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado