MPDFT fará plantão para casos urgentes durante feriado de Carnaval

Casos urgentes serão atendidos pelo MPDFT em regime de plantão no carnaval - (crédito: Reprodução)

Na segunda-feira (3/3), na terça-feira (4/3) e na quarta-feira (5/3), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) terá as atividades suspensas. 2008. No entanto, durante o feriado, haverá equipes de plantão para atender situações de urgência.

Atendimento ao público

As medidas urgentes deverão ser direcionadas à equipe do plantão do MPDFT pelo telefone (61) 3214-4444, disponível 24 horas.

Ouvidoria

No sábado (1º/3), no domingo (2/3), na segunda (3/3) e na terça (4/3), o atendimento estará disponível das 12h às 18h.

O plantão telefônico da Ouvidoria e da Ouvidoria das Mulheres será pelo número 127 (ligação gratuita), enquanto a Ouvidoria das Mulheres atenderá também pelo WhatsApp (61) 99847-7592.

Para contato a qualquer momento, pode ser utilizado o formulário eletrônico, disponível 24 horas por dia.