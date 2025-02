Carnaval será de calorão e baixa umidade; confira cuidados

Bom dia, Brasília! Sexta será de altas temperaturas e chance de chuvas no fim do dia - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, foliões!

Já preparou a fantasia e o glitter para os bloquinhos de Brasília? Fique atento, pois, além dos adereços, será fundamental caprichar no protetor solar e na hidratação. Isso porque estão previstas altas temperaturas e baixa umidade, em especial na próxima segunda (3/3) e terça-feira (4/3).

Leia também: Como cuidar da saúde de adultos e crianças durante o carnaval

Para o último dia de fevereiro, o protagonismo fica por conta do calor, mas, no fim da tarde e início da noite, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Por isso, ainda não é tempo de dispensar o guarda-chuva.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No Plano Piloto, a umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 40%. A temperatura mínima foi de 17ºC, a máxima deve chegar aos 29°C. No restante do Distrito Federal, os termômetros devem bater os 31ºC, enquanto a mínima foi de 14ºC; a umidade deve variar entre 35% e 90%. Interessados em receber alerta das condições meteorológicas emitidos pela Defesa Civil precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

"As chuvas podem dar as caras no fim de semana, mas na segunda e terça-feira o tempo será de altas temperaturas e baixa umidade. Vale redobrar a atenção e evitar ficar muito tempo exposto ao sol", recomenda a meteorologista do Inmet Camila Magalhães.

Bom fim de semana e boa folia!